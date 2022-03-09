重修舊好以色列總統訪土耳其 分析：共享輸天然氣紅利

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（中央社記者何宏儒安卡拉9日專電）以色列總統赫佐格將成2008年以來訪土耳其首位以色列元首，敵對20年關係出現轉捩點。分析指出，以東地中海底管線經土耳其將以色列天然氣送進歐洲，為兩國修好最大紅利。

赫佐格（Isaac Herzog）今天對安卡拉進行兩天訪問，將與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會商，尤其是與能源、貿易和安全有關的雙邊議題。兩人也將商討諸如俄羅斯侵略烏克蘭等近期區域和國際議題。土、以都加大外交力道投入斡旋，盼協助結束俄、烏衝突。

在過去，艾爾段與以色列領導人的私人恩怨經常成為雙邊關係的絆腳石。當然，以色列與巴勒斯坦人的衝突是大部分時候的導火線。

去年以色列政壇變天，長期執政的前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下野，加上區域情勢演變，為中東這兩個曾是緊密盟友、世俗化程度較高的非阿拉伯國家，開啟了讓關係回歸正軌的管道和契機。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，此刻與以色列和解帶給土耳其不少好處。

首先，兩國經貿關係早就生氣蓬勃。去年雙邊貿易額跳增35%，來到84億美元，創新高。土耳其預期自身商業利益可望更上層樓。

雙邊關係改善的同時，華府的親以色列遊說團體未來應當不會再找安卡拉麻煩，土耳其將在美國退出中東之際博得其中一個區域行為者的信賴。

對兩國而言，通過潛在管線經土耳其把以色列天然氣送進歐洲，這可能是雙方重修舊好的最極致紅利。

美國駐耶路撒冷大使館2018年開館，引發巴勒斯坦人抗議，以色列部隊在衝突期間造成至少60名巴勒斯坦人喪生，土、以同年5月為此互逐使節迄今。儘管如此，其他外交途徑如今看來仍發揮著作用。

土、以情報合作已祕密進行一年，使得以色列政府相信土耳其是理性的區域參與者，而不是意識形態掛帥，並且認為有關合作符合以色列利益。

對以色列而言，此刻也有動機與土耳其修好。

美國總統拜登政府想方設法要擺脫中東，而且似乎接近與以色列宿敵伊朗重啟核協議，這讓以色列尋求與能夠抗衡德黑蘭的其他區域行為者鞏固關係。

「以色列無論如何都不能夠在區域內繼續採行雙重遏制（dual containment）政策。」親土耳其政府消息人士指出：「遏制伊朗的同時，你不可能同時也遏制像土耳其這種擁有強大軍力和情報力的國家。」

專家認為，土、以2020年先在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭，然後2021年從阿富汗局勢演變中找到拓展關係的價值和相互靠攏的誘因。

亞塞拜然是土、以共同盟友，運用了兩國提供的軍事資源將亞美尼亞逐出納卡區。

土方官員說：「我們完全沒有協調，但是所有人都看到了土耳其和以色列確實有共同安全挑戰，有些領域可以合作。」

土、以關係專家林登史特勞斯（Gallia Lindenstrauss）指出，土耳其最近與其他區域國家和解，這讓以色列安心。

她說：「土耳其和以色列於烏克蘭戰爭開打之前就開始和解，但是可以把戰爭視為土耳其和以色列改善溝通管道、相互協調的另一股推力。」

儘管如此，小心翼翼的土耳其官員避免增溫的土、以關係被貼上「反伊朗聯盟」標籤。

統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）向來是土、以間特別棘手議題。以色列譴責哈瑪斯為恐怖組織，但是土耳其不這麼認為。以色列去年展開和解談判前曾經呼籲土耳其採取行動不讓哈瑪斯領導人入境而遭拒，安卡拉仍然維持與哈瑪斯的關係，哈瑪斯有些領導人還是能夠出沒伊斯坦堡。

談土、以和解更應該討論到天然氣。兩國官員都不諱言，利用東地中海中的管線把以色列天然氣送到土耳其，這是兩國修補關係主要誘因。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）研究員坦楚姆（Michael Tanchum）指出：「將以色列天然氣送到土耳其供應國內巿場並且外銷歐洲，此一巿場邏輯已經存在至少8年，沒有改變過。」

他說：「在烏克蘭發生的事使得天然氣供應吃緊問題成為焦點。加上土耳其最近致力於與以色列和其他中東國家和解，過去那些政治障礙可能獲得解決。」

另一名土耳其官員指出，雙方持續就以色列天然氣輸土耳其進行可行性研究，「不過他們知道存在挑戰」。

以色列計劃興建從利維坦（Leviathan）天然氣田經賽普勒斯通到希臘的管線，但是此一構想因美國去年撤銷支持，實際上已胎死腹中。以色列天然氣儲量估達8000億立方公尺，估有約2兆2000萬立方公尺儲量尚未探勘發現。

曾任駐約旦和歐洲聯盟大使的以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）資深研究員艾朗（Oded Eran）指出，經土耳其的管線長久以來都被認為是以色列天然氣最可行出路。

烏克蘭戰爭使得歐洲面臨天然氣來源多元化的壓力。艾朗認為，以色列天然氣無法取代俄羅斯天然氣，但是可以在很大程度上幫助歐洲能源多樣化。

土耳其官員認為，儘管存在著政治問題，以色列寧可採行管線經過土耳其這個選項，因為成本會比其他選項低很多。

「經過埃及的選項會衍生輸送、儲存、液化，並以更低價格賣到現貨巿場等諸多成本。」這名官員說：「但土耳其本身就是一個能源需求日增的巿場，並已舖設數條管線出口到歐洲，而且還賣得到好價錢。」（編輯：馮昭）1110309