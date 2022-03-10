成本上漲 特斯拉調高美中Model Y和Model 3售價

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布，在美國和中國調漲休旅車Model Y和房車Model 3部分車款的售價，漲幅分別為1000美元和人民幣1萬元，反映原物料成本上升影響。

根據官方網站消息，在美國販售的Model Y和Long Range版Model 3各將漲價1000美元（約新台幣2萬8000元），部分在中國製造販售的Model 3和Model Y則各將漲價人民幣1萬元（約新台幣4萬5000元）。

根據路透社追蹤的數據，特斯拉去年已將最平價版本的Model 3和Model Y在美國售價調漲十多次，其中Long Range版Model Y自2021年1月以來已漲價高達20%，同時期Long Range版Model 3也漲價達10.6%。

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原物料成本已有一段時期勁揚，如今又因俄羅斯侵略烏克蘭而漲更凶，這可能使得特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和其他車廠老闆推出更平價電動車的夢想受挫。

電動車鋰電池商情公司Benchmark Mineral Intelligence分析師米勒（Gregory Miller）指出，鎳、鋰和其他原物料的價格節節升高，恐怕使得電動車成本最高零件電池的跌價趨勢減緩，甚至暫時逆轉，進而影響到電動車普及度。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110310