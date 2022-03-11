巴基斯坦控印度發射不明飛行物 要求新德里解釋

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（中央社伊斯蘭馬巴德10日綜合外電報導）巴基斯坦軍方10日表示，一枚自印度境內發射、以超音速在高空飛行的不明飛行物體，9日墜毀在巴基斯坦境內，並危及周邊客機，要求新德里就此事提出解釋。

巴基斯坦軍方發言人巴巴爾在一場緊急召開的記者會上表示：「空軍防空作戰中心9日發現一個高速飛行的不明物體。」

巴巴爾指出，這個不明物體於印度西部哈雅納省 （Haryana）的西爾薩（Sirsa）發射，最終墜毀在巴基斯坦東部城市勉昌努（Mian Channu）附近。

巴巴爾還說，「這個物體的飛行路徑不僅危及印度與巴基斯坦領空內的許多國內和國際線客機，也會對地面民眾的生命和財產構成威脅。」

1名巴基斯坦空軍軍官透露，軍方正針對該物體進行分析，初步研究顯示它是無武裝地對地超音速飛彈。

該名軍官說，這枚疑似飛彈在4萬英尺高度飛行，速度為3馬赫，墜毀前在巴國領空飛行了124公里。

印度與巴基斯坦皆擁有核武，雙方曾打過3場戰爭，並爆發多次軍事衝突，最近一次發生在2019年。

巴巴爾強調，聽到印度當局的解釋前，軍方不會妄下結論，但巴基斯坦強烈抗議印度這種「公然侵犯」領空行徑。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110311