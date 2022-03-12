中印第15輪軍長級會談 雙方同意保持安全與穩定

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（中央社台北12日電）中國與印度昨天舉行第15輪軍長級會談，根據今晚發布的聯合新聞稿，兩國在邊界西段實控線的爭議仍無具體進展，但雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定，繼續進行軍事和外交對話。

據中國國防部官網與多家印媒12日晚間發布，聯合新聞稿稱，3月11日，中印兩軍在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點印方一側舉行第15輪軍長級會談。

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在1月12日舉行的上一輪會談基礎上，雙方繼續就推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題展開討論。雙方遵照兩國領導人關於儘早解決剩餘問題的指引，坦誠深入地交換意見。

聯合新聞稿稱，中印雙方重申實現剩餘問題的解決將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係發展。在此期間，「雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定」。雙方同意保持軍事和外交渠道對話，儘快達成雙方都能接受的解決方案。（編輯：楊昇儒）1110312