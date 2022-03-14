路透社：美中高層已在羅馬會晤

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（中央社北京14日綜合外電報導）路透社引述中國中央電視台報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天在義大利羅馬，與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。

報導未提供會晤是否已經結束等其他細節。

在俄羅斯與烏克蘭戰事延燒、中國不願譴責俄羅斯行徑引發國際關注之際，白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）13日宣布，蘇利文14日將在國安會與國務院官員陪同下，於羅馬與楊潔篪面對面會晤。

霍恩指出，此次會面是美中維繫雙方開放溝通渠道努力的一環。兩方將討論如何管控美中競爭，也會討論俄國對烏克蘭發動戰爭對區域、全球安全造成的衝擊。

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美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士表示，蘇利文與楊潔篪此次會晤，也將討論拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月視訊會晤觸及的議題。羅馬會晤規劃已一段時間，但美方不預期會有任何具體成果。

蘇利文與楊潔篪最近一次會晤是在去年10月，兩人在瑞士蘇黎世會談長達6小時，為11月「拜習視訊會」鋪路。蘇利文當時在會中也表達美方對中國在人權、新疆、香港、南海以及台灣行動的關切。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110314