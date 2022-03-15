重振疫後觀光業 舊金山向歐洲攬客

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（中央社記者周世惠舊金山14日專電）COVID-19全球大流行兩年多，亞洲國家實施較嚴的邊境管制，往返美國的航班減少。為了重振疫後觀光業，舊金山大力招攬歐洲遊客，由市長打頭陣出訪歐洲，親自行銷。

舊金山國際機場過去是亞洲遊客進入美國的重要門戶。COVID-19疫情以來因亞洲國家多採行較美國嚴格的邊境管制和防疫隔離措施，往返旅客變少，導致亞洲飛美國的航線減班，多家航空公司不再天天飛舊金山。

亞洲國家因為疫情實施較嚴格的邊境管制，在往返遊客銳減之下，舊金山把歐洲遊客視為新機會。圖為3月2日舊金山一景。中央社記者周世惠舊金山攝 111年3月15日

根據舊金山國際機場統計，2020年僅770多萬旅客出入，比2019年（2770萬人次）銳減72.08%。2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫時，當年4月有68萬旅客出入，比前一年同期6.8萬旅客人次，成長超過9倍。

觀光業是舊金山的經濟命脈。舊金山市政府今年1月公布經濟預測，舊金山的觀光旅遊業將在明年反彈，但速度仍低於市政預算所需。

舊金山市政府為重振疫後旅遊經濟，市長布里德（London Breed）今天率團出訪歐洲10天，向英法德等地的城市首長和航空業者「促銷」舊金山旅遊及商業。

為了鼓勵歐洲人旅遊舊金山，首先從增加航班下手。布里德將停留倫敦、布魯塞爾、法蘭克福和巴黎，與英航、比航、德航和法航等航空公司商談，計劃促成更多班機飛進舊金山。另外，為了激發歐洲人對舊金山的興趣，布里德將與歐洲國家的機場主管、官員和市長對話，並接受當地媒體採訪。

不過，舊金山推廣國際觀光的同時，必須奮戰治安、遊民與經濟等問題。

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疫情期間，社群媒體上瘋傳許多關於舊金山的負面影片，像是偷車賊鎖定外州車牌、竊取車上物品，以及小偷橫掃店家貨架商品、竊盜集團集體行竊，加上遊民當街使用毒品過量致死的新聞，都使得舊金山的國際形象受損。

儘管舊金山在疫情期間染疫死亡人數低於全美主要大都市，遠距工作的模式讓舊金山市區許多辦公大樓的人氣不旺，旅館、餐館和會議中心的使用率仍低。（編輯：郭中翰）1110315

舊金山正在力圖重振疫後國際觀光客的旅遊經濟。圖攝於3月2日舊金山。中央社記者周世惠舊金山攝 111年3月15日