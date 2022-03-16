北約盟國對維和態度審慎 將續供烏克蘭武器

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）盟國今天拒絕支持波蘭所提向烏克蘭派遣維和部隊的呼籲，但將不顧莫斯科的威脅，繼續供應烏克蘭武器。

波蘭副總理卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）昨天訪問基輔時，建議在烏克蘭部署一支維和部隊，以提供人道援助。

但北約各國國防部長抵達布魯塞爾，緊急會商俄羅斯對烏克蘭的戰事時，對這個想法態度謹慎。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）說：「我們談論那件事恐怕還為時過早。」

「首先我們必須停火。我們必須看到俄羅斯撤出軍隊。烏克蘭和俄羅斯之間必須達成某種協議，我認為談判還在持續進行。」

她補充說：「能想到在那之後會如何是好事，但首先，我們需要實現那件事。」

愛沙尼亞國防部長拉內特（Kalle Laanet）表示，維和任務的提議是「可能性之一，當然，我們必須考慮所有能夠幫助烏克蘭的可能性」。

但他說，部署維和部隊需要得到聯合國安理會支持，而俄羅斯在安理會擁有否決權。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，在對所發生的事做出任何決定之前，他需要先查看細節。

北約已拒絕烏克蘭干預衝突的請求，包括設立禁航區以遏止俄羅斯的轟炸。

北約表示，直接介入非成員國烏克蘭的事務，可能引發與俄羅斯對抗，有可能擴大蔓延成為核戰。

北約盟國改以運送武器來協助烏克蘭部隊保衛他們的國家，尤其是迫切需要的可攜式反戰車和防空飛彈系統。

莫斯科警告，任何交付武器的行動都是俄軍打擊的合法目標。

但北約國防部長們堅稱，他們將繼續供應武器給烏克蘭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說：「我們支持他們擁有保護自己的能力，我們將繼續支持他們走下去。」

波蘭、捷克和斯洛維尼亞等3個國家的總理15日冒險訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）今天表示，3位總理返回後，立刻與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行了交談。

穆勒在推特上發文稱：「有必要就烏克蘭採取進一步緊急措施。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110316