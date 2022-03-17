愛爾蘭總理確診COVID-19 曾與拜登同框出席活動

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）正在美國華府進行訪問的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）今天COVID-19採檢呈陽性反應，明天與美國總統拜登一同現身白宮參加聖派屈克節活動的計畫恐生變。

路透社報導，馬丁今天晚間出席一場在華府國立建築博物館（National Building Museum）舉行的愛爾蘭盛會，拜登曾在活動上發言，但白宮官員表示，拜登並未與馬丁近距離接觸。

當時與馬丁同桌的包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和歌手卡洛金（Carole King）。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者布瑞南（Margaret Brennan）當時也在活動現場，她在推特（Twitter）上寫道，愛爾蘭駐美國大使莫荷（Dan Mulhall）向群眾宣布馬丁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢呈陽性反應，必須先行離場。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）指出，莫荷在活動上表示，出訪華府的愛爾蘭代表團中有一名成員在例行篩檢中驗出陽性反應，為了謹慎起見，馬丁今晚也預防性的進行篩檢，進而驗出陽性反應。

愛爾蘭時報引述莫荷的話說，馬丁覺得身體還好。

馬丁原本排定明天與拜登一同出席白宮與國會山莊的傳統聖派屈克節（St. Patrick's Day）活動。白宮目前尚未表示將如何針對馬丁的確診來更動明天的活動。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110317