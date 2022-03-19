遭原住民抗議 威廉凱特出訪貝里斯行程生變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國肯辛頓宮今天表示，英國威廉王子和他的妻子凱特已經取消出訪加勒比海首站的貝里斯小村莊行程，原因是牽涉到當地社群的「敏感議題」。

法新社報導，聲明指出：「我們證實，由於涉及印第安溪（Indian Creek）社群的敏感議題，當天行程已經改至其他地點。」

威廉和凱特原本計劃於20日造訪一處可可農場，這是兩人8天出訪行程的第一天。

「每日郵報」報導，問題出在貝里斯長期以來的原住民權益問題。當地原住民族凱克其馬雅人（Q'eqchi Maya）表示，威凱這次出訪沒有徵詢他們的意見。

印第安溪村主席告訴「每日郵報」：「我們不希望他們踏上我們的土地，我們想要傳達的是這個訊息。他們可以去別的任何地方，別來我們這裡。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當地民眾對路透社表示，印第安溪與保育團體「野生動植物保護國際」（Flora and Fauna International，FFI）有土地糾紛。FFI擁有的一塊土地靠近村莊的公有地，雙方因土地所有權問題而關係緊張，而威廉王子與凱特都在FFI的贊助人名單上。

為了慶祝英國女王伊麗莎白二世登基70週年，威廉與凱特此行將造訪貝里斯、牙買加與巴哈馬。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110319