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兩位英國前首相稱 蒲亭應接受紐倫堡式審判

2022/3/19 22:47
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）包括英國前首相布朗和梅傑在內的140位學者、律師和政界人士已聯署請願書，呼籲建立類似納粹戰犯紐倫堡大審的法律制度，對俄羅斯總統蒲亭在烏克蘭的作為展開調查。

英國廣播公司（BBC）報導，布朗（Gordon Brown）和梅傑（John Major）主張設立一個新的國際法庭，對蒲亭進行調查。

報導稱，國際刑事法院（ICC）已就蒲亭在烏克蘭涉嫌犯下戰爭罪行進行調查。不過有些人指出，ICC的權力有限，若沒有接獲聯合國安理會指示，無法追究侵略罪，而俄羅斯在安理會擁有否決權。

工黨籍前首相布朗告訴BBC，自從柏林圍牆倒塌後，「我們都以為民主和法治將大行其道」，但蒲亭卻「以動武取而代之」。

布朗在BBC廣播四台（BBC Radio 4）的節目「今日」（Today）中說：「如果現在不把這個訊息發出去，那麼其他國家也將遭受侵略，而且這樣的行為也可能不會受到懲罰。」

布朗在被詢及是否認為蒲亭是戰犯時答稱：「這是美國總統拜登的說法，也是我的看法。」拜登本週首次稱呼蒲亭為「戰犯」。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110319

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