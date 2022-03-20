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G7將舉行領袖會談 日相岸田表達出席意願

2022/3/20 11:45
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（中央社東京20日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）預訂24日在比利時布魯塞爾舉行領袖會談，日本首相岸田文雄說，「如果情況許可的話，我也希望能夠參加」。

日本TBS電視台報導，岸田19日在出訪地印度向隨行採訪記者團做上述表示。

G7領袖會談預料將針對俄羅斯持續入侵烏克蘭進行商議，岸田說，「展現G7的團結是首要之事，希望會中可以進行更深入的情報跟意見交換」。

率團出訪印度的岸田19日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談，雙方針對烏克蘭情勢確認「在任何地方都不容許透過武力片面改變現狀」。

雖然兩人在會談後發表的聯合聲明上，表明「對烏克蘭紛爭及人道危機感到嚴重憂慮」，但並未點名批判俄羅斯。

另外，兩人對日印早日舉辦外交及國防部長級會談（2加2會談）達成一致看法；兩人還對預計最快5月下旬在日本舉行的「四方安全對話」（Quad）聯盟領袖會談前，確認日印將強化合作。

岸田還表明，日本官方與民間未來5年將在印度投資約5兆日圓（約新台幣1.19兆元）的目標。

這次是岸田2021年就任首相以來的第2次出訪，也是繼前首相安倍晉三後，時隔4年半再有日本首相訪問印度。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110320

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