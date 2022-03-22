葡萄牙火山島地震頻頻 48小時內搖1100次

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（中央社里斯本21日綜合外電報導）葡萄牙的聖佐日島不到48小時內發生約1100次的小地震，在專家評估他們所稱的「地震危機」時，有關當局簽署文件啟動緊急計畫。

葡萄牙亞速爾群島（Azores Island）地震火山觀測中心CIVISA的負責人馬貴斯（Rui Marques）今天告訴路透社，自19日下午開始，聖佐日島（Sao Jorge）就開始測到規模1.9到3.3的地震。

馬貴斯表示，這些地震都沒有造成傷害，其中有大部分發生在馬納達斯（Manadas）火山裂縫沿線。那座火山最近一次噴發，是在1808年。

聖佐日島是亞速爾群島9個島嶼中的其中1個，人口約8400人，和同是火山島的熱門觀光勝地法雅爾島 （Faial）和比柯島（Pico）一樣，都在亞速爾群島的中心位置。

聖佐日島大部分人口居住在維拉斯市（Velas），該市的市長席維拉（Luis Silveira）表示，出於預防，他今天簽署一份文件，因應地震啟動緊急計畫。

CIVISA還未確定這一連串的地震意味著什麼。

馬貴斯告訴葡萄牙的路沙新聞社（Lusa）：「這一系列（地震）危機的模式，目前還無法確定。」

CIVISA已經派出團隊前往當地，在島上多設立兩個地震監測站，並測量土壤氣體，而那是火山活動的一項指標。

在昨天發出的聲明中，地方民防部門表示，他們已經和當地的市長、消防單位聯繫，並要求大家「保持警戒」，且在聖佐日島民眾有需要時給予協助。

那份聲明敦請民眾保持冷靜、關注最新動態，並遵循官方的建議。馬貴斯告訴路沙新聞社，這兩天發生的約1100次地震中，只有63次是有感的。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110322