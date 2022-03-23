德製特斯拉來了 柏林廠開幕馬斯克又秀「舞技」

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（中央社柏林22日綜合外電報導）一甩2年來繁文縟節導致延遲開幕的陰霾，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天在德國柏林近郊的電動車「超級工廠」開幕典禮小秀舞技，開心看著車主開走首批歐洲製造的Model Y。

馬斯克（Elon Musk）出席剪綵儀式，與工作人員一起鼓掌向頭30名歐洲製特斯拉（Tesla）車主道賀。儀式結束後，馬斯克以德文在推特發文說：「Danke Deutschland!（謝謝德國）。」

法新社與CNBC報導，這位美國億萬富翁甚至開心到在交車儀式上小秀舞技，讓人不禁想起他2020年也曾在上海新廠開幕典禮秀了一段稍嫌蹩腳的舞藝，造成網路不小轟動。

這座廠房的開幕為2年來繁雜的審核與建造過程畫下句點，特斯拉在此期間連連遇上行政與法律障礙，其中包括當地人抱怨影響環境。

特斯拉終於正式取得地區當局批准後，這座位於布蘭登堡邦（Brandenburg）格林海德（Gruenheide）的「超級工廠」（gigafactory）本月稍早展開生產。這是特斯拉在歐洲第1個生產基地，地方官員希望有助此地奠定電動車生產中樞地位。

總公司位於美國加州的特斯拉計劃在這座工廠聘用約1萬2000名員工，每年生產約50萬輛Model Y休旅車。

馬斯克今天在開幕典禮上表示：「我們非常有信心，世界會轉型為結合太陽能、風力、電池儲能與電動車的永續能源未來。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110323