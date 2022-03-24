王毅言論惹惱印度 為可能訪印行程增變數

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（中央社記者林行健新德里24日專電）在外傳中國國務委員兼外交部長王毅即將訪問印度之際，印度外交部昨天抨擊王毅在巴基斯坦有關克什米爾的發言，為王毅的可能來訪帶來更多不確定因素。

王毅22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時說，中國聽到「許多伊斯蘭友人在克什米爾（Kashmir）議題上的聲音，而中國有同樣的渴望」。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天發表聲明回應，印度反對王毅在演說中「不合宜地」提及印度，查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）是印度的內部事務，包括中國在內的其他國家沒有立場置喙。

1947年，印度與巴基斯坦脫離英國管轄分家，克什米爾的歸屬卻陷入爭議，印巴兩國為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。

這場中印之間因王毅言論而起的新齟齬，為他在印中關係因邊界爭議陷入低谷之際的可能來訪，增添了不確定因素。

外電報導，王毅可能在24日或25日訪問新德里，有可能是希望為兩國外交關係破冰，也有可能只是要討論今年稍後將在中國舉行的金磚國家（BRICS）會議。

然而，印度與中國的外交部迄今均未宣布王毅將會來訪，使得這趟行程更顯神秘與詭異。

印度和中國的士兵於2020年年中在拉達克（Ladakh）區域發生流血衝突，此後兩國關係陷入緊繃，雙方迄今召開了第15輪軍長級會談，但未獲重大突破。

印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）20日曾說，除非邊界和平與平靜的議題得到解決，印度與中國難以恢復正常關係。（編輯：馮昭）1110324