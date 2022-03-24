三星價值315億元股票出售 分析師：集團家族繳稅

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（中央社首爾24日綜合外電報導）根據文件內容顯示，韓國三星電子價值約11億美元（約新台幣315億元）股票今天以大宗交易方式出售。部分分析師認為，這可能是三星集團家族為支付龐大稅款籌集資金。

根據路透社看到的投資條件書顯示，韓國國民銀行（Kookmin Bank）以每股6萬8800韓元的價格出售三星電子（Samsung Electronics）約1990萬股，這個價格和昨天收盤價7萬500韓元相比，折價2.4%。

根據三星電子去年10月申報的文件，這次出售的股數和已故三星集團會長李健熙的遺孀洪羅熙信託在國民銀行的股數相符；洪羅熙是三星電子副會長李在鎔的母親。

根據申報的文件，信託協議期間將在4月25日到期。

知情人士告訴路透社，李健熙2020年過世後，三星集團家族決定以旗下子公司的股票支付100多億美元（約新台幣2862億元）遺產稅的一部分。

韓國稅法允許以分期方式支付遺產稅，第一年支付總額的1/6，其餘分5年繳付，再加上年利率。即使以分期方式，分析師預期每年必須繳付金額超過2兆韓元（16.4億美元）。

韓國鮮京證券（SK Securities）分析師崔光淳（Choi Kwan-soon）表示，「（集團）家族可能會再賣更多股票，以籌措遺產稅資金。」

三星電子今天收盤跌700韓元，來到6萬9800韓元。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110324