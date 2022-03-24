美日達成牛肉出口協議 減少日方調高關稅可能

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國官員表示，美國和日本今天宣布達成協議，將允許美國農民和畜牧業者滿足日本對美牛日益增加的需求，並降低未來日本調高關稅的可能性。

協議中有一個新機制，規定須同時符合3個不同條件而非1個，日方才能對美牛啟動「緊急輸入限制」（safeguard trigger），提高美牛進口關稅30天。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和農業部長威薩克（Tom Vilsack）發表聲明說：「美國和日本已經達成協議。」

美國貿易代表署（USTR）一名高層官員告訴記者，這項協議意味日本現在有可能進口更多美牛。

日本政府為保護國內業者，去年3月曾啟動「緊急輸入限制」機制，將美牛進口關稅從25.8%提高至38.5%，為期30天，因為當時日本自美國進口牛肉的數量達25萬3051公噸，超過24萬2000公噸限量。

戴琪在聲明中表示：「這項協議是我們兩國的一大勝利，確保美國農民和畜牧業者可以繼續滿足日本對高品質美牛日益增加的需求。」

一名美國高層官員表示，一旦文本定稿後，兩國經過一年磋商達成的這項協議將生效。

根據美國貿易代表署數據，美國是全球最大牛肉出口國，2021年出口額超過100億美元，其中價值24億美元的牛肉外銷到日本。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110324