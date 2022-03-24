星馬開放邊境 完整接種者陸路入境免檢測隔離

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡與鄰國馬來西亞彼此擴大邊境開放，自4月1日起，已完整接種COVID-19疫苗的旅客，不論搭乘何種交通工具，都可透過陸路關卡入境，不需接受行前或抵境後的檢測，也不需隔離。

星加坡總理李顯龍與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天稍早通話。根據雙方聯合聲明，隨著新加坡與馬來西亞逐步朝向「與COVID-19共存」，兩人都同意現在是時候進一步開放兩國陸路邊境。

聲明指出，自4月1日起，星馬兩國允許已完整接種的旅客入境對方國家，不需隔離，也不需接受行前及抵境後的檢測。這適用於所有旅客身分，並適用所有交通工具。

李顯龍在聲明中表示，這項宣布是星馬兩國過渡至「與COVID-19共存」的重要里程碑，「反映了雙方在疫情期間強健的合作」。

依斯邁沙比利也說：「隨著馬來西亞將於4月1日向國際旅客重開邊境，我們將在促進與鄰國新加坡的跨境旅行上，達成另一個重要里程碑。」這項新措施將有助復甦，對兩國民眾的經濟與生計帶來正面影響。

此外，新加坡貿工部發布新聞稿說明，新措施上路後，所有已完整接種的旅客及未接種疫苗的12歲及以下兒童，都可經由星馬陸路關卡入境新加坡，且不需要接受行前檢測，抵境後也不需進行抗原快速檢測、不需隔離。這項措施同樣適用完整接種的馬來西亞貨運人員。

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受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發影響，先前星馬邊境關閉一年多，直到去年11月底，兩國啟用航空與陸路「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），允許已完整接種疫苗旅客入境免隔離，但行前及抵境後都必須接受檢測，旅客也需搭乘VTL指定航班或專用巴士入境。

據星媒報導，疫情爆發前，每天約有35萬人次及5萬輛各類交通工具經由新柔長堤往返星馬，是全球最繁忙的陸路邊境關卡之一；其中有不少是每日往返兩國間的通勤者。（編輯：高照芬）1110324