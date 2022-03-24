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白宮擴大對俄制裁逾400個俄議員與國防企業

2022/3/24 22:14
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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）包括美國在內的七大工業國與歐盟今天宣布新一波對俄羅斯制裁，對象包括俄羅斯精英、國家院成員與國防企業共400多個個人與實體等。

美國總統拜登（Joe Biden）今天出席在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，商談俄羅斯軍事入侵烏克蘭局勢。

G7與歐盟今天宣布對俄羅斯的新一波制裁，以及規避制裁倡議，防止規避或彌補制裁，繼續削弱俄羅斯中央銀行部署包括黃金在內的國際儲備能力。

白宮也同步宣布將制裁包括俄羅斯精英、國家院（Duma）與328名成員，以及48家大型國防企業在內超過400個個人與實體全面封鎖制裁。

拜登在出席北約特別峰會後發出聲明表示，在俄羅斯無端且無理入侵烏克蘭一個月之際，北約重申堅定支持烏克蘭人民，決心讓俄羅斯對於發動殘酷戰爭行為負責，並加強對北約的承諾。

拜登表示，將持續提供烏克蘭大量且不斷增加的安全援助，以對抗俄羅斯入侵並維護他們的自我防衛權利。他也歡迎其他盟邦向烏克蘭提供防衛支持，也將共同致力於提供包括防空系統在內的其他設備，以協助烏克蘭。

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北約峰會今天也討論加強北約集體防衛能力，特別是在北約東翼。在斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利建立的4個新戰鬥群是一個強烈訊號，「我們將共同保衛北約每一寸領土」。從現在到6月的北約峰會期間，將制定增強部隊與能力計畫，採用更新戰略概念，確保北約面對新的、更危險的安全挑戰。

一名出席北約峰會的美國資深官員在背景說明中提到，許多與會者提到中國，認為中國需要履行作為聯合國安理會成員在國際社會的責任，持續呼籲中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，同時需要中國作為國際社會負責任的一員呼籲和平解決衝突。（編輯：韋樞）1100324

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