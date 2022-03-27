日本疫情肆虐 近7成公立醫院護理師等曾想辭職

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本COVID-19疫情持續肆虐，根據一份針對公立醫院護理師等人所做民調顯示，高達近7成受訪者曾有辭職念頭，原因跟工作繁忙、責任重、薪資待遇不理想等有關。

日本放送協會（NHK）報導，由日本各地方政府職員等人組成的全日本自治團體勞動組合（一種工會組織，簡稱自治勞），從2021年11月到2022年1月間，針對全日本公立醫院護理師及醫師檢驗師等進行民調，獲得7724人回覆。

被問到是否想辭去現在工作，回答「很常想」、「時常想」、「有時想」的受訪者合計69.4%。

談到會有辭職念頭的理由（複選），最多的是「工作繁忙」占61%、其次是「工作責任重」占35%、第3名是「不滿薪資待遇」占30%。

有22.7%受訪者曾因身為醫療從業人員有過被歧視的經驗。

參加記者會的一名男性護理師說，長時間穿著防護服照護感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的患者，除了感受到精神上的壓力外，對體力也造成很大負擔。

自治勞衛生醫療局長平山春樹說，醫療機構在確保必要人員同時，也有必要改善醫療從業人員的待遇。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110327