顧問公司未繳稅 馬克宏遭批勾結連任路恐蒙塵

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）法國參議院調查報告揭露總統馬克宏任內顧問費翻倍，且合作最密切的麥肯錫公司疑透過節稅，10年未繳企業稅，輿論怒稱「麥肯錫門」，馬克宏的連任之路恐面臨巨大挑戰。

法國參議院3月17日公布一份385頁的調查報告，以「顧問公司對公共政策日增影響力」為題，揭發顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）法國分公司透過節稅手段，過去10年來從未繳過任何企業所得稅。

根據這份報告，政府2021年總共撥893.9億歐元經費讓部會諮詢顧問公司，「且在馬克宏時期大幅上升，從2018到2021年間，花費乘以2.36倍」，主要來自於內政部、財政部與國防部。

在4個月的調查工作中，參議員發現，麥肯錫與馬克宏政府「合作無間」，麥肯錫過去幾年來是為政府獻策的主要顧問公司。

為了Covid疫情的後勤管理，政府就付了1233萬歐元諮詢費；在同一段時間中，Citwell顧問公司則獲得680萬歐元、埃森哲（Accenture）534萬歐元。參議院報告形容，「麥肯錫是法國疫苗政策的基石」。

輿論發酵，總統候選人馬克宏立即被推上火線。針對麥肯錫10年來從未繳納企業所得稅的指控，馬克宏日前接受M6電視台訪問時表示，「我跟所有人都一樣震驚」，同時強調政府與地方向專業顧問求援並非醜聞。

當記者問到麥肯錫是否要補繳稅時，馬克宏回覆：「它不需補繳因為它用的是現行法規。稅務單位將進行檢查，它若欺詐，就必須補繳；若沒有欺詐，而是利用了節稅措施，那就不需補繳，也不要去找它麻煩，因為法律就是法律！」

馬克宏今天再次因此事面對媒體，堅定指出沒有勾結。「你們認為好像有暗箱操作，這是錯的」，並表示所有公共標案都遵守法國法律。但對於麥肯錫，他則說，「若有操作證據，就走刑事程序」。

面對參議員的指控，麥肯錫則保證「遵守所有適用的法國稅制與企業法規」，並說在法國有盈餘的年度中，有繳納企業所得稅。

參議院25日以行動回覆，宣布將依照刑事程序法，控告麥肯錫代表在參議院調查委員會上疑似作假證。

1月18日麥肯錫代表宣誓後向參議員說：「我可以很直接說：我們在法國有繳納企業所得稅。」

參議院新聞稿寫道：「然而，參議員發現麥肯錫公司至少10年來未在法國繳納企業所得稅。這在經濟部與國稅局的檢查都都已獲得證實。」參議院因此以「作偽證」為由向司法單位提告。

除了節稅與疫苗政策的顧問費外，麥肯錫的獻策內容也飽受爭議。根據報告，過去麥肯錫因提供個人居住補貼（APL）改革的建議而進帳388萬歐元，然而麥肯錫最後給出的建議，僅是所有人調降5歐元的津貼。

此外，麥肯錫也拿了50萬歐元，接下一份「教師職業沿革」任務，但連部長都不知道這份資訊是否有用，因為麥肯錫只是「蒐集國際案例，並與公開數據進行比較」。

由於距法國總統大選已剩倒數兩週多，時機敏感，報告引發輿論沸騰，推特目前已出現了近17萬則含有「麥肯錫門」（#McKinseyGate）或「馬克宏醜聞」（#ScandaleMacron）標籤的貼文。

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推特上許多網友分享事件的政治諷刺漫畫，稱麥肯錫為「總統府的寶貝」，提供「90萬的powerpoint簡報」。反對黨政治人物砲火批評政府腐敗貪污；極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲里波（Florian Philippot）昨天也號召上千人抗議，要求麥肯錫還錢。

麥肯錫公司1926年成立於美國紐約，為世界主要顧問管理諮詢公司，專為政府或企業出謀劃策。法國分公司僱用4萬名員工，低調參與各種建設工程，並為客戶提供專業策略建議。（編輯：黃自強/周永捷）1110327