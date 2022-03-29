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巴西總統身體不適入院 第一夫人：情況還好

2022/3/29 14:31
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（中央社巴西利亞28日綜合外電報導）巴西媒體報導，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天因身體不適被送至巴西利亞（Brasilia）一家軍醫院住院檢查。

67歲的波索納洛2018年競選總統期間曾遭人持刀刺傷腹部，導致他日後一再出現健康問題，也因此缺席了原本排定的巴西共和黨晚宴活動。

巴西共和黨主席白瑞拉（Marcos Pereira）表示：「我確定總統情況還好，只是在做些額外檢查，所以才缺席。」

新聞網站G1報導，第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）出席了西共和黨今晚的活動，她表示，她丈夫情況「還好」。通訊部長法瑞亞（Fabio Faria）說，總統只是感到有些「不適」。

法新社聯繫總統府新聞服務部門，但未獲立即回應。

極右翼的波索納洛近年來接受一連串手術，其中有4項手術和他2018年出席選舉造勢活動時，遭攻擊者持刀刺傷腹部有關。

2019年上任的他，2021年7月因腸阻塞入院治療4天，今年1月又因為一樣的問題在聖保羅（Sao Paulo）住院兩天。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110329

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