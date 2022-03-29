中歐峰會將登場 俄烏戰爭人權及貿易入議題

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）歐洲聯盟今天確認將在4月1日與中國領導人舉行「中歐峰會」，焦點包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、呼籲恢復中歐人權對話、氣候變遷合作以及舒緩貿易緊張關係等。

歐盟今天公布4月1日「中歐峰會」議程，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將分別在當日先後與中國總理李克強以及中國國家主席習近平以視訊方式對話。

根據歐盟方面表示，這場峰會主要焦點將是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭造成的嚴重人道主義危機，及破壞國際秩序的影響。

美國總統拜登上週先一步親赴布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）以及歐盟領導人峰會，當時即示警中國，若中國向俄羅斯提供任何援助，將危及自身透過國際貿易來促進經濟成長的計畫。

不過，中國方面自俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直不願嚴正表態選邊，採取勸和促談的立場，對此中歐能否藉峰會拉近立場受到矚目。

此外，歐盟表示中歐還將討論雙邊關係狀況和共同感興趣的領域，例如在氣候變遷議題上合作、確保平衡和互惠的貿易關係、以及呼籲恢復歐中人權對話。

其中在貿易方面，因歐盟2021年因人權議題制裁中國官員後引發北京制裁歐洲議會議員，歐洲議會隨後並凍結「中歐投資協定」，對此歐盟希望透過雙邊最高政治層級對話了解能否調整改善現況。（編輯：黃自強）1110329