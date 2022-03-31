奧克拉荷馬亞利桑那跟進 學校女子運動禁跨性別

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（中央社鳳凰城30日綜合外電報導）共和黨籍的美國奧克拉荷馬州與亞利桑那州州長今天雙雙簽署法案，禁止跨性別者參加學校女子運動。這項議題在選舉年吵得沸沸揚揚，先前已有多州通過或制定類似法律。

路透社報導，亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）也簽署法案，禁止未成年者進行不可逆轉的性別重置手術。

杜席在聲明中說：「這類法案符合常理，鎖定處理這兩個具體議題，同時也確保跨性別者和我們社會的每個人一樣，持續受到同樣的尊重、尊敬和親切對待。」

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）暗示會上法院挑戰性別重置手術的禁令，並在推特上表示：「政府不能不費吹灰之力，就侵犯我們的權利。」

跨性別者權利與生育權一樣，都是近年來美國文化戰爭討論最熱烈的議題。杜席今天也簽署法案，禁止懷孕15週以上者墮胎。

這類禁令的支持者主張，實施禁令是必要的，以確定跨性別運動員不會有不公平的優勢，但反對者卻認為這是歧視。

奧克拉荷馬州「解救女子運動法案」（Save Women's Sports Act）適用於州內直到大專院校的公立學校。

奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）在簽署儀式上表示：「我們保護女子運動，確保女性選手擁有公平的競爭環境。」

加上奧克拉荷馬州與亞利桑那州，至今已有14州制定法律禁止跨性別女子參與學校女子運動競賽。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）2019年估計，美國有1.8%的高中生是跨性別者。美國最大LGBTQ民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）表示，根據調查，其中只有約12%加入女子運動校隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110331