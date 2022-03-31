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禽流感肆虐全美 雞隻出口與蛋價剉咧等

2022/3/31 13:20
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天新增5個州出現致命的禽流感病毒疫情，使得復活節前蛋價飆升，美國家禽出口也受到衝擊。

美國「全國公共電台」（NPR）引述農業部指出，美國各地超市的雞胸肉價格，已從1週前每磅3.01美元飆到3.63美元，遠高於去年同期的2.42美元

內布拉斯加州一處家禽場在證實染患禽流感後，撲殺57萬隻肉雞；德拉瓦與馬里蘭州則已撲殺超過200萬染病雞隻。威斯康辛州一處禽場本月14日爆發禽流感後，撲殺270多萬隻蛋雞。

美國農業部表示，北卡羅來納州強斯頓郡（Johnston County）一個商業家禽養殖場，以及麻薩諸塞、北達科他、俄亥俄和懷俄明等州的散養雞隻中，發現高致病性禽流感病毒。

根據美國農業部的資料，今年開年以來已有23個州在家禽場發現禽流感病毒，影響近1700萬雞隻、火雞等各類家禽，已有多個國家暫時禁止出現禽流感疫情州的禽類產品。

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位於喬治亞州特克（Tucker）的美國家禽蛋品出口協會主席薩姆納（Jim Sumner）表示，在主要雞肉和火雞肉品產地的北卡羅來納州傳出疫情後，墨西哥、中國和古巴等主要買家恐會減少進口。

根據美國農場信貸體系的CoBank一份報告顯示，這波禽流感疫情會讓復活節假期的雞蛋產量相對短缺，產量低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前水平。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110331

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