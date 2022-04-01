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劍指中國 日菲9日首場2加2會談強化合作

2022/4/1 08:01
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）鑑於中國加強在南海地區的活動，日本與菲律賓加強合作，預定9日在日本召開外交國防部長級的2加2會談，這是日、菲兩國首度舉行2加2會談。

日本放送協會（NHK）報導，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）告訴NHK，日本與菲律賓預定9日在日本舉行首場2加2會談。

日、菲兩國政府相關人士表示，日本預定由外務大臣林芳正及防衛大臣岸信夫出席；菲律賓由外交部長陸辛（Teodoro Locsin）及國防部長羅倫沙納出席。

日、菲於11年前締結為「戰略夥伴」，日本海上保安廳（相當於海巡署）提供巡邏船艇等給菲律賓，協助菲律賓提升海上警備能力。

中國加強在南海地區的軍事活動，與菲律賓之間針對領土的對立加深。一般預料，日、菲兩國的首場2加2會談將針對日本所提倡的「自由開放的印度太平洋」的實現、烏克蘭局勢等交換意見。

菲律賓首先與美國設有2加2會談平台，日本為第2個國家；對日本而言，菲律賓是第9個與日本設有2加2會談平台的國家。（編輯：韋樞）1110401

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