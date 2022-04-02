曾角逐副總統失利 培林宣布競選阿拉斯加州眾議員

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國共和黨2008年副總統候選人培林（Sarah Palin）今天宣布角逐阿拉斯加州在美國聯邦眾議院裡的唯一席位。

培林2008年11月曾與已故共和黨籍聯邦參議員、總統候選人馬侃（John McCain）搭檔問鼎白宮，不過最後敗給民主黨籍對手歐巴馬（Barack Obama），這是她當年落選以來首度角逐公職。

培林透過社群媒體推特（Twitter）帳號發布參選聲明，她說：「美國正處於轉折點。我看著極左派摧毀這個國家時，就知道自己必須站出來加入這場戰鬥。」

她說：「在我國歷史的這個關鍵時刻，我們需要能打擊左派社會主義、大政府、『美國殿後』政治理念的領袖。」

路透社報導，這種激烈的反建制言論定義了培林2008年的副總統競選活動的基調，也是共和黨籍前總統川普及現代共和黨崛起的先驅。

共和黨籍的阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩（Don Young）在效力逾40年後，今年3月在返回阿拉斯加住家途中辭世，享壽88歲。阿拉斯加州席位便空缺。

培林競選陣營今天晚間架設網站，首頁寫道「莎拉．培林要競選國會席位！」，並尋求支持者捐款。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110402