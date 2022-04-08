芬蘭瑞典若入北約 俄揚言重新平衡局勢

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（中央社布魯塞爾/倫敦7日綜合外電報導）美方官員今天透露，北約成員國外長本週在布魯塞爾磋商時，提到芬蘭與瑞典入盟的可能性。克里姆林宮放話，若芬、瑞進北約，俄國將以自己的方式「重新平衡局勢」。

路透社報導，不願具名的美國國務院高層向記者說明開會情況時說：「很顯然，此事將由當事國家選擇。北大西洋公約組織（NATO）的大門依舊敞開，並就可能的候選者進行討論。」

俄羅斯以去軍事化與納粹化為由揮師烏克蘭，阻止烏克蘭進入北約成為攻擊俄國的橋頭堡，戰事讓芬蘭與瑞典考慮加入以美國為首的北約。

芬蘭媒體進行的民調顯示，俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，是否加入北約的民意馬上出現大轉彎，大多數的芬蘭人現在支持加入。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）稍早跟記者說，關於可能申請加入北約的決定，芬蘭將在未來幾週說明日後走向。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，如果芬蘭與瑞典加入北約，俄羅斯將以自己的方式「重新平衡局勢」。

培斯科夫告訴英國天空新聞網（Sky News），若芬、瑞兩國加入北約，「我們就必須讓西側更精實，以確保我國安全」。

不過培斯科夫說俄國不會將此視為生存威脅；面臨生存威脅是俄國考慮動用核武的情況。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110408