用人民幣支付的俄羅斯煤炭石油 即將流入中國

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（中央社台北8日電）俄烏戰爭之際，中俄維持能源貿易，據報導，用人民幣支付的俄羅斯煤炭和石油即將流入中國。

香港01今天引述報導，據中國諮詢公司汾渭能源訊息服務，數家中國公司在3月用人民幣購買了俄羅斯煤炭，首批將於本月到達。貿易商說，這將是自美國和歐洲制裁俄羅斯並將多家俄羅斯銀行逐出國際金融體系以來，首批支付貨幣為人民幣的大宗商品出口。

俄羅斯原油賣家也向中國買家提供了人民幣付款選項。知情人士透露，首批用人民幣購買的ESPO原油將於5月交付地方煉廠。

報導說，長期以來，美元在全球貿易的主導地位在西方因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄展開制裁之際，正加快改變現狀。莫斯科向印度石油買家提供了盧比-盧布支付選項，沙烏地阿拉伯則正與中國磋商以人民幣為其部分原油定價的事宜。

報導分析，人民幣不太可能對美元的主導地位構成巨大挑戰，至少短期內如此。據國際清算銀行（BIS），2019年全球外匯交易有88%使用了美元，使用人民幣的只占4.3%。

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汾渭能源說，以人民幣購買的既有冶金煤也有動力煤。這些交易傳統上是以美元結算，但在美國和歐洲將俄羅斯的銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統後，許多中國買家臨時停止了購買。

俄羅斯去年是中國的第二大煤炭供應國，填補了中澳貿易爭端留下的缺口。中國煤炭市場網先前表示，運力不足、煤質和結算問題等障礙，對短期內俄煤進口量明顯增加仍有一定難度。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110408