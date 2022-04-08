報復跟進西方制裁 俄羅斯禁紐澳總理入境

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯外交部指控澳洲與紐西蘭採取「敵意行動」、就烏克蘭戰事制裁俄國，今天宣布禁止兩國總理入境加以報復。

法新社報導，遭禁止入境俄羅斯的政要包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與紐西蘭總理阿爾登（ Jacinda Ardern），以及許多部會首長和國會議員。俄羅斯列出的禁止入境名單共有澳洲228人以及紐西蘭130人。

莫斯科譴責澳洲「魯莽的恐俄衝動」，「溫順地跟著」其他西方國家制裁俄羅斯。

俄羅斯外交部在聲明中說：「在近期內，將會發布新的公告，把制裁『黑名單』擴大到包括澳洲軍方、企業人士、專家以及協助煽動各方對我國產生負面態度的記者。」

俄羅斯外交部又說，「威靈頓棄自己的利益與禮儀不顧也要跟風恐俄，再度證明了紐西蘭的外交政策缺乏獨立性，對西方卑躬屈膝。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110408