福斯記者赴烏克蘭採訪 與死神擦身而過自覺幸運

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國福斯新聞（Fox News）記者霍爾（Benjamin Hall）今年3月採訪烏克蘭戰事時受傷，他的兩名同事則命喪戰地。霍爾今天說，他的傷勢嚴重，但覺得能倖存下來「非常幸運」。

霍爾當時與福斯新聞攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）和烏克蘭籍記者庫夫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova）一起乘車，在烏克蘭首都基輔附近被砲火擊中，55歲的札克塞夫斯基和24歲的庫夫希諾娃殉職。

路透社報導，霍爾在推特發文說：「總而言之，我一邊少了半條腿，另一邊少了一隻腳；一隻手已經接回去，但一隻眼睛沒用了，聽力也壞了。」推文還附上他一隻眼覆著眼罩躺在擔架上的照片。

但他說：「總之，我覺得能在這裡真是幸運極了，把我送到這裡的人太了不起了！」

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站還留有推文截圖，但霍爾的推特頁面上並無這則推文。

霍爾先前在遭受攻擊後首度推文，向兩名罹難同事致哀。

札克塞夫斯基是經驗豐富的戰地攝影記者，曾替福斯新聞採訪伊拉克戰爭、阿富汗戰爭和敘利亞衝突。庫夫希諾娃則一直為福斯新聞工作人員在基輔及周邊地區領路，同時蒐集資訊、訪問消息人士。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110408