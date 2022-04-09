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一路跳脫傳統 日本悠仁親王讀筑波大學附屬高中

2022/4/9 15:58
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（中央社東京9日綜合外電報導）排名日本皇位繼承第2順位的15歲悠仁親王，今天開始進入筑波大學附屬高中就讀。悠仁親王在求學過程一路跳脫傳統，是第二次世界大戰後第一位未在學習院就讀高中的日本皇室成員。

日本放送協會（NHK）報導，秋篠宮文仁親王兒子、悠仁親王今天正式就讀高中，他在位於東京都文京區的筑波大學附屬高中舉辦的開學典禮前，單獨接受媒體記者拍攝照片。

悠仁今天穿著西裝，面對記者祝賀時回應「謝謝」，談到即將展開的高中生活，悠仁說，在努力學習課業的同時，也想深化自己感興趣或關心的事物；另外，也希望享受包括各種活動在內的學校生活。

悠仁的父母今天也出席開學典禮，期待兒子能度過充實的高中生活。

日本皇室成員從第二次世界大戰後都在學習院就讀高中，悠仁成跳脫傳統的第一人。悠仁接下來將分別向日皇德仁夫婦及上皇明仁夫婦，報告自己高中入學事宜。

悠仁2006年9月6日出生，是繼父親文仁親王後，日本皇室時隔41年再度誕生具皇位繼承權的男性，讓悠仁從出生起就受到不少民眾關注。

他的出生創下日本皇室兩項紀錄，第一，他不是在皇居內的宮內廳醫院、而是在父親常去的愛育醫院出生；第二，他是皇室史上第一位剖腹誕生的成員。

悠仁的命名來自父親希望「能以悠然心情活得長久」。由於跟兩個姊姊的年齡差距大，悠仁成長過程一直備受姊姊疼愛；他非常喜歡捕捉及觀察昆蟲，從小就對生物抱有強烈關心。

悠仁2010年要就讀幼稚園時，由於父母認為悠仁多跟同年齡層孩童相處很重要，所以沒有選擇送悠仁讀2年制的學習院幼稚園，而選擇位於東京都文京區的3年制御茶水女子大學附屬幼稚園。

到了讀小學時，悠仁繼續跳脫皇室傳統，成為戰後第一位不就讀學習院初等科，前往御茶水女子大學附屬小學就讀的皇族。

2019年4月，悠仁進入御茶水女子大學附屬中學就讀國中，並在同年5月因為日皇德仁即位，成為在皇位繼承排名上，僅次於父親文仁親王的第2順位。

學習院源於江戶時代後期1847年設於京都御所的學習所；明治時代初期、1877年作為皇族、華族的教育機關，重新開校。

二戰後，作為新制大學，學習院大學成立於1949年。學校法人學習院經營的系列學校各自獨立，非附屬性質，有學習院幼稚園、學習院初等科、學習院中．高等科。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110409

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