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疫情與戰爭夾擊 WTO下砍2022年全球貿易成長預測

2022/4/12 22:41
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天將今年全球貿易成長率預估由4.7%大砍至3%，理由是受到俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭的衝擊。世貿並警告，物價勁揚可能引發糧食危機。

路透社報導，世貿發布報告指出，正當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續令經濟復甦承受壓力，全球經濟處於重大關鍵時刻，俄烏衝突卻又帶來傷害。

世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在記者會上表示：「這場衝突引發的經濟餘波，遠遠超越烏克蘭的國界。」

「如今已清楚可見，疫情和戰爭的雙重災禍，已經造成供應鏈中斷和通貨膨脹壓力升溫，以及經濟產出與貿易成長的預估值遭到調降。」

總部位於瑞士日內瓦的世貿目前預測，明年全球貿易成長率僅改善至3.4%。世衛並指出，今明兩年的預估值皆較往常更加不確定，因為戰爭發展難料。

伊衛拉還警告，迫在眉睫可能爆發的糧食危機，將令貧窮國家受到最大衝擊。

她說：「這是為何在糧食議題上，我們有必要採取行動，而且是果斷的行動，以免發生糧食暴動。」她點名有必要有更透明的監督系統，並可能需要釋出緩衝庫存來拉低價格。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1110412

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