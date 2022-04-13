四方安全對話首贈疫苗 柬埔寨獲32.5萬劑

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（中央社東京13日綜合外電報導）由美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」（Quad），於12日贈出首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，提供32萬5000劑給柬埔寨。

日本放送協會（NHK）報導，柬埔寨首都金邊於12日舉行捐贈疫苗紀念儀式，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與四方安全對話成員4國駐柬埔寨大使等人出席。

印度駐柬埔寨大使柯布拉加德（Devyani Khobragade）致詞時表示，四方安全對話將完成對夥伴國家提供與支援疫苗的責任，強調將致力於在印太地區公平分配疫苗；洪森則對4國致贈疫苗表示謝意。

四方安全對話去年3月的高峰會決定，在2022年底前由印度生產10億劑COVID-19疫苗提供給亞洲各國，但後因印度疫情擴大，一度禁止疫苗出口而延宕。這次是四方安全對話首度送出印度製的32萬5000劑疫苗。

報導指出，中國企圖透過「疫苗外交」在印太地區增強影響力，四方安全對話也期待藉由捐贈疫苗與中國對抗。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110413