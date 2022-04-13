籲轉向再生能源 美官員：蒲亭控制不了風與太陽

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天在太平洋島國帛琉舉行的一場會議中表示，烏克蘭衝突表明現在正是朝向潔淨與獨立能源轉型的時候，他也敦促各國提升離岸再生能源的使用。

路透社報導，俄羅斯軍事入侵烏克蘭引發國際撻伐，但由於俄羅斯一般供應歐洲約40%的天然氣需求，使得西方對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政府實施經濟制裁的努力變得困難。

凱瑞在「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference）開幕致詞時說：「現在正是加速轉向獨立和潔淨能源未來的時候。蒲亭無法控制風或太陽的力量。」

「我們的海洋大會」今天在人口僅1.8萬的帛琉開幕，旨在凸顯這些處於氣候變遷前線國家在應對海平面上升時所面臨的困境。

他說，各國必須使用更多離岸風力發電。凱瑞也呼籲航運業者使用更多綠色能源，並表示如果這個產業是一個國家，它將成為第8大溫室氣體排放國。

許多太平洋島民仰賴漁業為生。凱瑞說，必須解決來自其他國家、使用強迫勞動的拖網加工漁船非法捕魚問題，他還說，執法行動可能包括將海岸警衛隊、軍方和數位監控結合起來。

美國總統拜登在一段預錄的演說中，批評過度捕撈和「讓海洋充滿垃圾」的塑膠製品，並表示華府未來幾天將針對海洋保護宣布新的倡議。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）說，氣候危機也是一種人道危機，像帛琉這樣的國家必須在捕撈和保育之間取得平衡。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110413