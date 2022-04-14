日本純電動油輪4月下旬航行 續航力約百公里

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本一間造船公司製造的全球首艘純電動油輪，即將於4月下旬正式航行。油輪上安裝相當100輛電動車電量的大容量電池，充滿電續航力約百公里，主要工作將在東京灣為貨船加油。

日本朝日電視台報導，這艘電動油輪由日本香川縣造船公司「興亞產業」製造，是全球首艘搭載相當於100輛純電動車電量的大容量電池電動油輪，可以只依靠電力航行。

純電油輪優點除了不排碳及煤煙，能降低對環境帶來的負擔外，由於船體沒有引擎及發電機，也可以減少航行過程中所產生的噪音及振動。

這艘電動油輪將以川崎港為基地，充電設備跟純電動車一樣，透過設置在川崎港碼頭上的電纜連接充電，預計4月下旬起作為貨船加油船正式航行。

「交通工具新聞」日前報導，這艘純電動油輪名稱為ASAHI，下訂公司為旭油輪（ASAHI TANKER）。

ASAHI全長約62公尺、寬10.3公尺、吃水深約4.7公尺、總噸數499噸；船上設有供載運柴油的1280立方公尺油槽。

興亞產業表示，純電化可以減少船隻維修勞力與時間；如果發生天災時，船上大容量電池甚至可供陸地上作為緊急電力之用。ASAHI未來預計在東京灣內使用。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110414