俄寡頭名下超級遊艇駛抵斐濟 遭警方扣押調查

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛對俄國寡頭、官員等祭出制裁。外媒披露，俄國受制裁億萬富豪名下的一艘超級遊艇12日悄悄駛抵南太平洋島國斐濟，隨後遭警方扣押。

斐濟報紙報導，警方已扣押俄國寡頭克里莫夫（Suleiman Kerimov）所持有的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea），並拘留船員。克里莫夫名列美國、英國與歐洲聯盟（EU）的制裁清單。

斐濟一名自稱代表阿瑪迪亞號的超級遊艇經紀人告訴路透社，上述報導「不完全屬實，包括船隻所有權。」

該名經紀人史密斯（Chase Smith）在電話訪問中表示：「我不知道船東是誰。斐濟警方已取得相關證據。」

他還說，2組律師正處理相關問題，他也會繼續為阿瑪迪亞號及船員服務。

斐濟國家警察指揮與控制中心（National Police Command and Control Centre）一名官員告訴路透社，該遊艇的船長於12日抵達當地；有人質疑，阿瑪迪亞號是如何在未獲清關的狀況下駛抵斐濟。

美國大使館指出，該機構已知道阿瑪迪亞號停靠在路托卡港（Lautoka），目前正與斐濟當局合作應對此事。

大使館透過聲明重申：「美國致力尋找並扣押俄羅斯寡頭的資產。這些寡頭支持俄羅斯聯邦對烏克蘭發起血腥而無端的戰爭。」

「斐濟時報」（Fiji Times）報導，歐盟在斐濟的代表也要求當局就阿瑪迪亞號相關問題展開合作。

報導指，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致許多小島關閉邊境，南太平洋島嶼區僅剩兩個港口對超級遊艇開放，包括斐濟和新喀里多尼亞島（New Caledonia）。

斐濟當地規定，超級遊艇如欲進入斐濟，需在離開前一個港口前申請健康證明，並在抵達斐濟水域前3天提交其他清關文件。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic則顯示，阿瑪迪亞號於18天前離開墨西哥。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110414