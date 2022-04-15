王毅再批美國印太戰略 稱不能讓烏克蘭悲劇重演

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）中國國務委員兼外長王毅14日與越南外長裴青山通話，再次批評美國印太戰略將損害地區和平發展的局面。他並稱，不能讓冷戰思維重新出現，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演。

中國外交部網站發布，王毅於14日和越南外長裴青山通話，雙方就疫苗、南海局勢與烏克蘭問題交換意見。

根據新聞稿，王毅提及，烏克蘭問題再次讓亞洲國家認識維護和平穩定彌足珍貴，沉迷集團對抗後患無窮。「美國試圖通過強推印太戰略，製造地區緊張，挑動對抗對立，將嚴重損害本地區得來不易的和平發展局面，嚴重侵蝕以東盟為中心的地區合作架構。」

王毅說，「不能讓冷戰思維在本地區回潮，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演」。中越都是社會主義國家，中方願和越方加強團結合作，抵禦外部風險，應對烏克蘭危機對本地區的外溢影響，為維護地區和平穩定大局發揮積極作用。

新聞稿引述裴青山回應表示，越方歡迎中方為「勸和促談」、「結束衝突」、「防止人道主義危機」作出貢獻。越方主張應遵守聯合國憲章和國際法，在尊重各方合法權益基礎上尋找解決分歧的長久辦法。

他並稱，越方立場和中方有很多相似之處，盼繼續就烏克蘭問題和中方保持溝通。（編輯：周慧盈）1110415