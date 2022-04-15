更多編輯台推薦新聞：
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
整理包／22日起遶境、上健身房須打滿3劑 疫苗如何預約？去哪接種？
首頁 / 國際

北韓頻試射飛彈 日本時隔4年擬恢復避難訓練

2022/4/15 16:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）北韓近期頻頻試射飛彈，甚至包括洲際彈道飛彈（ICBM），日本受此影響，正規畫恢復停辦4年的居民避難訓練，預定於今年夏天舉行。

日本放送協會（NHK）報導，北韓今年起以前所未有的頻率不斷試射飛彈，彈道飛彈已試射10次，3月24日更試射射程可能涵蓋美國全境的洲際彈道飛彈；最靠近日本陸地的飛彈落點，推定是在北海道度島半島西方約150公里的日本專屬經濟海域（EEZ）內。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在此情形之下，日本政府基於國民保護法，正安排睽違4年再度舉行與地方政府合辦的居民避難訓練，預定在大約今年夏天舉行，將模擬遭彈道飛彈攻擊情境。

報導指出，上次舉行居民避難訓練是在2017年，於日本全境29個地方自治體進行。2018年6月因美國與北韓進行領袖高峰會，日本評估緊繃的安全保障環境已緩和，此後就沒有再舉辦過居民避難訓練。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110415

延伸閱讀
北韓批美制裁形同挑釁 警告勿妄動否則強烈回應
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載