北韓頻試射飛彈 日本時隔4年擬恢復避難訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）北韓近期頻頻試射飛彈，甚至包括洲際彈道飛彈（ICBM），日本受此影響，正規畫恢復停辦4年的居民避難訓練，預定於今年夏天舉行。

日本放送協會（NHK）報導，北韓今年起以前所未有的頻率不斷試射飛彈，彈道飛彈已試射10次，3月24日更試射射程可能涵蓋美國全境的洲際彈道飛彈；最靠近日本陸地的飛彈落點，推定是在北海道度島半島西方約150公里的日本專屬經濟海域（EEZ）內。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在此情形之下，日本政府基於國民保護法，正安排睽違4年再度舉行與地方政府合辦的居民避難訓練，預定在大約今年夏天舉行，將模擬遭彈道飛彈攻擊情境。

報導指出，上次舉行居民避難訓練是在2017年，於日本全境29個地方自治體進行。2018年6月因美國與北韓進行領袖高峰會，日本評估緊繃的安全保障環境已緩和，此後就沒有再舉辦過居民避難訓練。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110415