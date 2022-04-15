越南救援包機天價收費 外交部副部長受賄被捕

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）海外越南公民在COVID-19期間搭乘救援包機返國傳出遭到天價收費，公安部著手調查發現官商勾結甚深。越南外交部副部長蘇英勇近日也因為涉嫌受賄被逮捕。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南公安部辦公室主任兼發言人蘇恩蘇（To An Xo）14日表示，58歲的蘇英勇（To Anh Dung）因為涉嫌受賄遭治安調查機構逮捕。

蘇英勇的外交生涯始於1991年，最初在東南亞-南亞-南太平洋司工作，隨後在外交部歷經多項職務歷練，於2019年被任命為外交部副部長。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間一度鎖國防疫，期間籌劃將近800架次的救援包機，從海外60多個國家與地區共載回逾20萬名越南公民，然而過程中「手續繁瑣」、「天價收費」指控不斷。有民眾向越媒泣訴，自美返越花了近新台幣30萬元。

越南公安部對外交部以及各省市相關單位發動調查，今年一月底，越南公安部宣布，外交部領事局正、副局長等4名官員因「受賄罪」被捕，他們疑似利用救援包機牟取私利。

全案擴大偵辦後，近日又逮捕了蘇英勇以及41歲的越南衛生部醫療裝備設備和建築（管理）司專員范中堅（Pham Trung Kien）、43歲的越南公安部出入境管理局前幹部武英俊（Vu Anh Tuan）。

越南公安部3月下旬也以「行賄罪」逮捕42歲的阮妙梅（Nguyen Dieu Mo），她是河內安平航空服務旅遊貿易有限公司的總經理。

越南公安部先前表示，這些人利用政策牟取私利，全案犯罪細節相當複雜、參與人數眾多、涉案範圍廣泛，國內外都有，包括中央和地方多個機構與部門。

越南公安部還提到，由於案發時間較長，嫌犯們「積極因應，導致調查機構必須花很多時間調查與確認。」

越南安全機構已要求越南交通部提供相關文件，以查明籌劃班機的政策和批准標準，並要求提供航空公司、班機、企業與交通部有關人士等詳細清單。（編輯：黃自強）1110415