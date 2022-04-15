日本2021總人口連11年下降 少64萬人創最大減幅

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本總務省今天表示，推算去年10月1日的日本總人口含外國人共1億2550萬2000人，比2020年減少64萬4000人，約減0.51%，連續11年減少，且減少幅度創新高。

日本放送協會（NHK）報導，以年齡層來看，去年日本65歲以上人口為3621萬4000人、占總人口28.9%創新高；未滿15歲人口1478萬4000人，占11.8%；15歲到64歲的「生產年齡人口」為7450萬4000人、占59.4%，都創新低紀錄。

此外，去年入國人數，包括日本人與外國人共63萬2000人，是2020年的1/3以下。

共同社報導，減少的人口數中，因死亡人數高於出生人數的「自然減少」有60萬9000人；因出國者多於入國者的「社會減少」為3萬5000人。

另外從地區來看，日本47個都道府縣中，除了沖繩縣人口增加以外，其他46地全部減少；東京都人口也減少4萬人，成為1401萬人，是時隔26年人口由增轉減。

總務省表示，上述數據的背景，可能是去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施邊境管制，造成外國人入國減少，其他地方移入東京的人口也趨緩。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110415