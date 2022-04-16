土耳其副外長：歐盟若納土國或能避免戰事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其外交部次長凱馬克徹昨天指出，土國加入歐盟的進程是條漫長道路，土國成為歐盟正式成員的目標，比過去任何時候都來得有意義。若土國已納入歐盟安全機制，也許就能避免今日所見的俄烏戰事。

由於土耳其與烏克蘭及俄羅斯交好，俄烏戰事爆發以來持續扮演調停者角色。

土耳其1964年與歐洲聯盟（EU）前身歐洲經濟共同體（European Economic Community，EEC）簽署結盟協議，一般認為這是成為候選國的第一步。土耳其接著在1987年申請加入歐盟，1999年成為候選國，2005年啟動入盟協商。歐盟國家因土耳其人權紀錄引憂等因素，導致入盟協商遲遲未見進展。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，凱馬克徹（Faruk Kaymakci）向A-Haber電視台表示，賽普勒斯議題及一些歐盟成員國對土耳其的負面觀感，使相關協商幾乎停滯，但土耳其仍是候選國，且持續進行正式協商。

他指出，近80%的土耳其人仍對土國成為歐盟成員國的可能性表示支持；對土耳其及歐盟來說，更新關稅同盟協議內容有其必要。

土耳其1995年與歐盟實施關稅同盟，使土國成為唯一與歐盟簽訂關稅同盟協議的非歐盟國家。不過，現行的關稅同盟協議範圍有限，不含農業、電子商務及服務業等。土耳其認為，擴大關稅同盟範圍，符合雙方最大利益。

在土耳其與歐盟簽證自由化進程方面，凱馬克徹指出，在與歐盟簽署關稅同盟協議前，土耳其就已經達成72 項標準中的65項，其餘7項標準中，也有1項已達成。土耳其仍繼續努力達成剩餘的6項標準。

若簽證自由化啟動，持有生物特徵辨識護照的土耳其公民，可以於申根國家180天內停留90天免簽。

2016年敘利亞難民危機高峰之際，土耳其和歐盟簽署協議，同意採行更嚴厲措施打擊人口販運，以遏止非法移民通過愛琴海湧入，並改善境內難民處境；歐盟則承諾分兩階段提供土耳其總計60億歐元（約新台幣1890億元）的金援，用以協助敘利亞難民。

此外，這項協議也包含土耳其公民入境申根區免簽，以及更新歐盟土耳其關稅同盟協議內容。

凱馬克徹話鋒一轉表示，烏克蘭戰爭已經改變歐洲國家對土耳其的看法，「如果土耳其已被妥善地納入歐盟安全及防禦機制，也許可以避免我們今日所見的戰事」。

他指出，如果土耳其已是歐盟成員，依歐盟實力及影響力，許多全球及區域性戰爭及危機都可避免。俄烏戰爭再次證明土耳其在安全、國防、能源安全、移民管理及經濟方面對歐盟的重要性。（編輯：黃自強）1110415