日本通天閣巨型溜滑梯完工 造價6900萬等引熱議

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日本大阪新世界商店街知名的觀光景點通天閣外設置一座連結瞭望台到地下一樓的巨型溜滑梯，全長約60公尺。（圖取自通天閣觀光網頁tsutenkaku.co.jp）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本大阪知名景點通天閣外一座離地22公尺巨型溜滑梯，將在今年5月9日對外營業。由於建造成本高達3億日圓（約新台幣6900萬元），且每次收費1000日圓等，引發日本網友熱議。

日媒THE PAGE報導，負責營運通天閣的「通天閣觀光公司」，2021年12月動工興建全長約60公尺的巨型溜滑梯最近已完工，4月16日邀相關人士舉行「試滑會」。

這座巨型溜滑梯名稱為TOWER SLIDER，預計今年5月9日起正式對外開放滑行。

通天閣觀光表示，溜滑梯從離地約22公尺的通天閣3樓中層觀景台開始，往下從外面繞著電梯塔旋轉一圈半，最後抵達地下一樓出口；整個滑行過程約10秒鐘。

溜滑梯採用管狀包覆，不會有拋飛危險，採用不鏽鋼搭配透明隔熱聚碳酸酯板，部分滑行段在滑行過程還可以眺望外面風景。

負責溜滑梯設計與施工的業者表示，通天閣1956年完工屬老式建物沒有詳細設計圖，整個施工過程相當辛苦，但經過反覆考量最後順利完工，他們對這座溜滑梯引發許多迴響感到驚訝。

通天閣觀光公司社長高井隆光說，這次總工程花費約3億日圓，「想著（遊客）要滑幾次才能回本的同時，通天閣的經營也因為疫情相當吃力」。

高井說，雖說如此，「但危機就是轉機，正是因為目前人潮不多才能做」，希望在迎接大阪主辦2025年世界博覽會（大阪關西世博）時，這座溜滑梯成為炒熱關西氣氛的契機。

巨型溜滑梯預計從5月9日上午10時正式對外營業，每次滑行費用1000日圓，可搭乘對象年齡從7歲到64歲（7歲到12歲需家長同意）、體重也限制在100公斤以下。

有日本網友在這則新聞下方留言說，「要價3億日圓的溜滑梯，不愧是大阪，想滑」、「3億日圓事件」、「有預感會大排長龍」、「進觀景台要另外收費，整體費用有點貴」、「去大阪玩又多一個理由」、「想滑又擔心屁股痛」等。

大阪府知事吉村洋文今天也在個人推特上分享這則新聞。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110417