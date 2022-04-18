岸田指俄國犯戰爭罪 民調：近9成日本人贊同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本朝日新聞社民調顯示，對於日本首相岸田文雄批評俄羅斯殺害烏克蘭平民行為是「犯戰爭罪」的說法，近9成日本民眾表示支持，近7成認為應持續對俄國實施經濟制裁。

朝日新聞社於本月16日、17日實施民調結果顯示，對於岸田指俄羅斯侵略烏克蘭、殺害平民的行為是「犯戰爭罪」的說法，有88%的日本民眾支持這項說法，僅8%的民眾不支持。

民調顯示，儘管日本對俄羅斯的經濟制裁漸漸影響到日本國內經濟，仍有68%的民眾認為應該持續對俄羅斯經濟制裁。上次3月民調結果67%。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭逾一個月，原油價格飆漲等對經濟影響持續擴大，但支持應持續對俄羅斯實施制裁的日本民眾幾乎所有年齡層都逾半數。以性別來看，男性有74%、女性有61%。不認為應該對俄羅斯實施制裁者占23%。

有關聯合國的改革，日本政府是否應該促使聯合國改革以扮演解決國際紛爭的角色，回答「應該促使」者占82%，認為「不必要」者占11%。

對於岸田政府因應俄國侵略烏克蘭的作法，表示「肯定」者占60%（上次3月民調52%）、表示「不肯定」者占28%（上次3月民調26%）。表示「肯定」的民眾對岸田內閣的支持率達69%。

另外就政府針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫工作進行調查，受訪民眾表示「肯定」者占53%（上次3月民調51%）、「不肯定」者占42%（上次3月民調35%）。認為岸田在防疫上「有發揮領導力」者占38%、認為「沒發揮領導力」者占54%。

儘管民眾認為岸田沒發揮領導力者多，但這對岸田內閣支持率未造成影響。民調顯示，岸田內閣支持率55%（上次3月民調50%），創岸田內閣約半年前上台以來最高紀錄。內閣不支持率29%（上次3月民調25%）。

對於岸田在國會答詢或回應媒體的表現，認為「有好感」（包括很有好感及還算有好感者）占57%；認為「沒好感」（包括不太有好感及毫無好感者）占39%。認為「有好感」者，男女人數差不多，就連在野黨立憲民主黨、日本維新會的支持者認為有好感者也逾半數。

這項民調於本月16、17日，針對日本全國18歲以上男女，採隨機撥號抽樣方法（Random Digit Dialing, RDD）撥打市話或手機方式實施。市話共有960戶462人（回答率48%）、手機2099通當中有903人（回答率43%）作答，總計獲得1365人有效回答。（編輯：陳惠珍）1110418