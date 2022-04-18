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日相批俄戰爭罪獲近9成民意肯定 支持率攀新高

2022/4/18 12:18
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相岸田文雄批評俄羅斯入侵烏克蘭、殺害平民是犯下戰爭罪，日媒民調顯示有88%的受訪者支持岸田發言，同時帶動岸田內閣支持率上升至55%，創岸田上任以來新高。

日本朝日新聞社於本月16、17日進行的民調顯示，對於岸田批評俄羅斯殺害平民的行為是犯下戰爭罪，88%的受訪者支持，僅8%不支持。

肯定岸田言論的受訪者不分性別或年齡皆在8成以上，連不支持岸田內閣的受訪者也有85%對此表達肯定。

對於俄羅斯的經濟制裁，雖然造成原油價格高漲等影響，民調顯示仍有68%受訪者主張應繼續實施制裁，維持上次3月民調67%的高水準。

岸田因應俄羅斯的表現同時帶動內閣支持率攀高，本次民調支持率達到55%，高於上次的50%，且是岸田去年10月上任以來的新高。

產經新聞社與富士新聞網（FNN）於16、17日進行的聯合民調顯示，岸田內閣支持率高達65.9%，比上次3月民調上升0.1個百分點，連續7個月支持率維持在6成以上。不支持率也比上個月下降1.2個百分點，為26.7%。

另有67.1%肯定岸田對於烏克蘭危機的因應方式，比上次增加9.5個百分點；對於俄羅斯的經濟制裁，52.7%的受訪者主張應更加嚴格。

認為日本防衛費應「大幅」或「某種程度」增加的受訪者共有57.0%。報導指出，這是因俄羅斯入侵烏克蘭導致民眾對國防更為關心。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110418

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