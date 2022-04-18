韓國下屆執政黨與國民之黨合併 共拚地方選舉

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）將在5月上任的韓國下屆執政黨國民力量今天宣布正式與國民之黨合併，合併後仍稱國民力量，兩黨將一同組建共同政府，地方選舉的黨內初選也將合併舉辦。

國民之黨黨主席安哲秀在3月落幕的第20屆總統大選中民調排名第3，僅次於最大在野黨國民力量候選人尹錫悅及執政黨共同民主黨候選人李在明，但在投票前最後一刻宣布退選，轉為支持尹錫悅，並宣布兩黨將在選後合併，共同組建政府。

國民力量黨主席李俊錫今天與安哲秀共同召開記者會，宣布兩黨合併，合併後黨名續稱國民力量，安哲秀宣讀雙方協議，表示國民力量與國民之黨將基於第20屆總統大選宣示的合推單一候選人精神，「為創造更好的大韓民國，形成共同政府的基礎，宣布併黨協議」。

兩黨將展開「黨對黨整合」工作，並組成政綱政策工作組，提出新政治綱領。為民主推動政黨工作，雙方協議由李俊錫擔任併黨後黨主席，並另外任命2名國民之黨最高委員。

針對將在6月1日進行的地方議員及地方政府各級主管選舉，雙方也將就兩黨達成的協議進行公平審查，並以100%一般民眾民調方式進行黨內初選。

韓聯社報導指出，國民力量與國民之黨合併後，在地方選舉候選人及黨內幹部推選上將面臨激烈競爭，尤其國民力量前一天已開始進行候選人基本資格評價調查，但其中並未包含國民之黨候選人，而現行規定必須在基本資格評價中獲60分以上才能獲黨推選，後續可能引發爭議。

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此外，安哲秀先前已表態不會出任國務總理，而是要「回到黨內服務」，外界猜測他的目標應是爭取擔任黨主席，並藉此在2027年再次挑戰總統大選，為此，他也必須在黨內核心幹部安插己方人馬，除目前確定增設的2名國民之黨最高委員，安哲秀可能要求由國民之黨人馬擔任黨智庫汝矣島研究院院長等職務。

不過，併黨人事變動可能難以在短期內進行，在此之前，擬定新政治綱領就是個大問題，由於安哲秀與李俊錫在政治想法及領導政黨的角度上都有許多相異之處，是韓國政治圈公認的「死對頭」，雙方可能就此展開激烈角力。（編輯：林憬屏）1110418