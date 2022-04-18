北韓頻試射飛彈 日本演練部署愛國者3型飛彈

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（中央社東京18日綜合外電報導）北韓近期頻頻試射飛彈，日本茨城縣土浦市航空自衛隊分屯基地今天演練部署攔截飛彈的地上配備型愛國者3型飛彈（PAC-3），約有20名隊員進行演練。

日本放送協會（NHK）報導，愛國者3型飛彈用於當彈道飛彈或零件可能落入日本國內時進行迎擊，位於土浦市的航空自衛隊霞浦分屯基地所配備的是防護範圍更加廣大的改良型愛國者3型飛彈。

在北韓近期頻頻試射飛彈之下，空自霞浦分屯基地今天演練部署愛國者3型飛彈，約有20名隊員進行演練，將飛彈發射裝置與雷達瞄準上空，以及為裝載射擊管制裝置的軍車延伸無線通訊天線等。

報導指出，日本的飛彈防衛體系為神盾艦與愛國者3型飛彈的2段式架構，當有神盾艦上的標準3型攔截飛彈（SM-3）無法攔截的飛彈時，愛國者3型飛彈就是在地面附近擊落來襲飛彈的最後防線。

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目前從北海道到沖繩，全日本共有18個基地配置愛國者3型飛彈，因射程只有短短數十公里，必須事前部署在飛彈可能落下的場所或重要設施附近。位於東京市谷的防衛省從3年前就常態部署愛國者3型飛彈部隊，全國各地的部隊也反覆演練迅速部署愛國者3型飛彈。

報導說，日本2020年決定放棄新型飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），改為新建2艘神盾艦作為替代方案，但外界指出，「陸基神盾」原本號稱可實現的「24小時、365天無休防護」能做到什麼地步、高昂的建造經費等都是課題。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110418