公民實驗室示警 英政府內部網路疑遭飛馬入侵

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）加拿大資安研究機構公民實驗室（Citizen Lab）18日表示，已對英國官員示警，連接政府內部網路的電子裝置，似乎感染以色列製造的間諜軟體，當中包括首相辦公室與外交部網路。

路透社報導，根據公民實驗室部落格發文，這種間諜軟體名為「飛馬」（Pegasus），由以色列網路情報公司NSO集團開發。

部落格文章指稱：「我們證實於2020和2021年觀察到且告知英國政府，多起英國官方內部網路疑似遭飛馬軟體感染事件。」

NSO發言人表示，這項指控「為虛假，且從技術和契約因素來看，不可能與NSO的產品有關」。

英國政府發言人表示，並未經常性對安全事務發表評論。

公民實驗室表示，他們認為針對首相辦公室的入侵可能是購買NSO軟體的阿拉伯聯合大公國客戶所為，入侵外交部駭客則來自其他國家，包括賽普勒斯、約旦和印度。

賽普勒斯政府發言人告訴路透社，當局「斷然否認」與這起事件有關。

阿聯、約旦和印度的政府發言人，沒有立即回應置評要求。

飛馬軟體可以被用來遠端入侵蘋果iPhone，讀取手機記憶體，或讓手機轉變為錄音裝置。

公民實驗室通過監測網路流量和其他數位信號，監控NSO多個客戶控制飛馬軟體的伺服器時，發現英國電子裝置遭感染的證據。

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公民實驗室主任戴伯特（Ron Deibert）在文章中寫道：「我們通過各種網路掃描方法，發現英國政府網路可能遭入侵，且已告知英國有關當局，希望他們採取後續行動。但我們無法接觸任何裝置，也沒有特定受害人的任何資訊。」

根據「紐約客週刊」（New Yorker）18日報導，英國國家網路安全中心（UK National Cyber Security Centre）曾調查與首相辦公室有關的駭客活動，技術人員檢驗多部手機是否有惡意軟體，但調查結果無定論。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110419