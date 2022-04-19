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俄稱數十次空襲烏東 命中逾千軍事目標

2022/4/19 18:22
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）烏克蘭官員昨天指稱莫斯科發動新一波攻勢後，俄羅斯國防部今天宣布，俄軍在一夜之間對烏國東部發動了數十次空襲。

俄國國防部表示，「高精度空射飛彈」擊中了頓巴斯（Donbas）部分地區的13個烏軍陣地，包括關鍵城鎮斯拉夫揚斯克（Slovyansk）內的陣地；其他空襲行動則「命中烏克蘭的60處軍事資產」，包括接近烏東前線城鎮內的目標。

俄國國防部還說，俄軍摧毀烏軍2座存放「圓點U」（Tochka U）戰術彈道飛彈彈頭的倉庫，地點分別在盧甘斯克（Lugansk）地區的切爾沃納波利亞納（Chervona Polyana），以及哈爾科夫（Kharkiv）地區的巴拉克利亞（Balakliia）。

俄國國防部透過聲明強調，一夜之間共有1260個軍事目標被俄軍火箭和火砲擊中；且「俄羅斯防空系統在頓內茨克（Donetsk）地區的馬利諾夫卡（Malynivka）村附近，擊落1架烏軍米格-29戰機（MiG-29）」。

昨天晚間，基輔（Kyiv）當局表示，俄軍已在烏東發動大規模攻勢，為其延續近2個月的軍事行動開啟新階段。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110419

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