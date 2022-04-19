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擺脫對俄天然氣依賴 丹麥揭再生能源發展計畫

2022/4/19 20:50
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（中央社哥本哈根19日綜合外電報導）丹麥今天提出路線圖，要透過發展再生能源與沼氣等綜合方案，擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的影響力。

儘管歐洲聯盟（EU）尚未因為俄羅斯入侵烏克蘭而全面禁止進口俄國石油與天然氣，但歐盟已將目標設定在年底前減少進口俄國天然氣。

個別歐盟會員國也提出計畫，減少使用俄國石化燃料。

丹麥目前有40萬個家庭仰賴天然氣。政府提出的計畫包括讓其中的半數在2028年前改用地區供暖系統，或是用電的熱泵。

至於其他家庭與企業，丹麥能源部長約根森（Dan Jorgensen）表示，政府的目標是從再生能源中產生沼氣，「這將確保我們能夠擺脫蒲亭」。

丹麥政府也加快發展再生能源計畫，並稱將在2030年前，讓太陽能發電站及陸上風力發電廠的數量成長至目前的4倍。

丹麥目前有半數電力來自風力發電。

總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示：「我們想要以聰明的方式，盡可能發展再生能源。」（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110419

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