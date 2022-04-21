劉在錫節目邀尹錫悅挨批 被爆曾拒訪文在寅

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）由韓國知名主持人劉在錫主持的tvN電視台綜藝「劉QUIZ」，日前邀請下屆總統尹錫悅上節目而受到外界批評，現任總統文在寅政府人士也怒指該節目先前曾拒絕文在寅及國務總理金富謙上節目受訪，明顯差別待遇。

這檔全稱為「劉QUIZ ON THE BLOCK」的節目專門邀請各行各業的人透過談話問答分享日常生活，節目方先前預告尹錫悅將上節目受訪時就掀起不小波瀾，官網留言板被反對邀請尹錫悅的留言洗版，雖然也有支持者留言，但大部分網友多認為應該將政治與娛樂分開。

tvN 20日播出尹錫悅受訪片段，尹錫悅在約20分鐘的影片中分享自己從學生時代到考上檢察官、參選總統的心路歷程，以及最近的日常生活。

節目播出後，現任執政黨共同民主黨政府的青瓦台秘書官卓賢民便在社群網站上發文爆料，表示文在寅政府去年4月與更早之前都曾與「劉QUIZ」節目組接洽，提議讓文在寅及青瓦台理髮師、皮鞋修繕師及庭園造景負責人上節目受訪，但對方以「與節目調性不符」為由拒絕。

MBC電視台報導，國務總理金富謙也曾在去年10月詢問過該節目組，希望透過上節目宣傳防疫相關政策，但也被以「節目調性上不太適合邀請政治人物」拒絕。

tvN所屬的CJ娛樂集團雖否認曾接到文在寅政府的出演提議，但卓賢民隨即痛批CJ說謊，強調「邀請尹錫悅上節目沒有問題」，但「CJ的謊言是很嚴重的問題」。

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卓賢民也說，文在寅政府對節目組的拒絕毫無怨言地接受，是出於對節目組的尊重，認為文化藝術不應受到外力影響；「現在只希望尹錫悅總統當選人上節目也是出於節目組自己的判斷」，似乎在暗示節目組前後態度不一可能是受到施壓。

據韓聯社報導，尹錫悅上節目消息曝光後，節目官網就湧入9000多則留言，不過20日收視率熱度並不如先前引起的爭議高，與平時差不多維持在4.4%。（編輯：林憬屏）1110421